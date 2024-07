Usa i governatori dem in soccorso di Biden ma Trump aumenta il distacco

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cresce la spaccatura fra i democratici statunitensi sulla ricandidatura di Joealla Casa Bianca, così comeildidal suo avversario nei sondaggi. Il dibattito televisivo sulla Cnn del 27 giugno ha fatto scoppiare la contraddizione interna agli avversari del tycoon: il presidente uscente è in grado di reggere la corsa per un secondo mandato e battere? Per molti la risposta è semplice e brutale: no, occorre sostituirlo immediatamente con un altro candidato. Il vantaggio dista crescendo. Lo certifica un sondaggio Cbs News, il base al quale l’ex presidente sarebbe ora 3 punti sopra il suo avversario negli Stati chiave e 2 punti sopra a livello nazionale. Gli Stati chiave, o Stati in bilico (swing States) sono quelli spesso decisivi per l’elezione del capo della Casa Bianca, come ad esempio l’Ohio.