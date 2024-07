Tumori | scoperta via di comunicazione alternativa nelle cellule

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ladi una nuova via diche coinvolge il recettore Egfr e i mitocondri potrebbe rivoluzionare le strategie terapeutiche contro iUnarivoluzionaria nel campo della biologia cellulare potrebbe aprire nuove strade nella lotta contro i. Un team di ricercatori italiani ha identificato una nuova via diall’interno delle, che potrebbe giocare un ruolo cruciale nello sviluppo e nella diffusione dei. Il cancro è una malattia complessa caratterizzata da una crescita cellulare incontrollata e dalla capacità di metastatizzare, cioè di diffondersi in altre parti del corpo. Tradizionalmente, le vie dicellulare conosciute coinvolgono recettori sulla superficie delleche captano segnali dall’ambiente esterno.