Troppi errori… – Un uomo della BBC critica l’uomo del Tottenham affermando che non riesce ad adattarsi al sistema di Ange

(Di giovedì 4 luglio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilsi sta preparando alla potenziale cessione del difensore Emerson Royal, che secondo quanto riferito sarebbe vicino a unirsi al Milan. L’ex difensore degli Spurs Alan Hutton ha commentato la situazione, indicando che è probabile che il club sia alla ricerca di rinforzi in difesa. Emerson sembra pronto a lasciare North London, con condizioni personali concordate per un trasferimento in Italia. L’accordo previsto include un contratto quinquennale del valore di 3 milioni di euro (2,5 milioni di sterline) all’anno. Il, che inizialmente aveva investito 25 milioni di sterline in Emerson quando lo aveva preso dal Barcellona nell’estate del 2021, ora punta a recuperare una cifra simile.