Tour de France 2024 | la sesta di Dylan

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’olandeseGroenewegen (Jayco AlUla) ha vinto latappa del 111°de, corsa interamente in terra di Borgogna lungo i 164 chilometri che hanno portato i corridori da Maçon a Digione. Il tulipano ha così colto il suo sesto successo alla Grande Boucle a due anni di distanza dalla sua ultima vittoria, a Sonderborg in Danimarca nella terza frazione dell’edizione 2022. Alle spalle del vincitore ha conquistato la piazza d’onore, per il secondo giorno consecutivo, il belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) che non ha saputo sfruttare al meglio il lavoro preparatorio fatto per lui dal compagno di squadra, il campione del mondo Mathieu van der Poel. Al terzo posto, confermando il suo stato di grazia, si è piazzato l’eritreo Biniam Girmay (Intermarchè Wanty) che ha così consolidato il suo primato nella classifica a punti.