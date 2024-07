Tempo di vacanze? Questi sono i benefici della sabbia di mare sulla pelle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una vacanza alregala sempre un senso di benessere e relax, non solo per ilpassato lontano dallo stress quotidiano, ma anche per i numerosiche l’acqua e l’aria marinain grado di regalare a corpo e mente. Il, però, non è l’unico a offrireal nostro organismo, anche la, infatti, agisce per il nostro benessere e lo fa come un vero e proprio trattamento di bellezza a costo zero. Ma qualiche ladici regala mentre ci rilassiamo in vacanza?di, uno scrub naturale per la cute Fonte: iStockdi, uno scrub naturale Ve ne sarete accorte, quanto meno passeggiandoo sul bagnasciuga. I granellidiagisconocome una fantastico scrub corpo naturale, in grado di eliminare le cellule morte e, allo stesso, di accelerare il processo di rinnovamento cutaneo.