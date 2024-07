Telese Terme prosegue il progetto di accoglienza | terzo finanziamento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiApprovata la richiesta di prosecuzione delSAI, del comune di, scaduto il 31 dicembre 2023 e ammesso alper il periodo che va dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2026. Undi circa 130mila euro, oltre le somme già finanziate in questi sei mesi di proroga in cui ilè proseguito in attesa del decreto definitivo del Ministero dell’Interno, pubblicato il primo luglio. “Finisce un periodo di incertezza legato alla sorte di questi progetti di, che attendevano certezze. Il Comune diavvierà, nei prossimi giorni, la gara per l’affidamento della gestione del servizio”, dichiara il sindaco Giovanni Caporaso. “Il lavoro e l’attenzione dell’amministrazione, nella gestione dei trenta beneficiari affidati dal Servizio Nazionale Centrale è importante e si sviluppa in una cura costante delle cinque famiglie, di varia nazionalità, che ospitiamo sul nostro territorio – spiega l’assessore Filomena Di Mezza -.