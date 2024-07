Taylor Swift mania dalle code ai tributi in Germania rinominano una città per lei

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024)è ormai un fenomeno musicale inarrestabile. La cantante, impegnata ormai da mesi nel suo Eras Tour, sta letteralmente facendo impazzire ogni fan del globo. Tra concerti sold out in qualche minuto e file interminabili diies determinati ad accaparrarsi il posto migliore per poter sentire e vedere meglio la loro paladina, anche leche si preparano ad accoglierestanno vivendo un entusiasmo senza precedenti. È il caso di Gelsenkirchen, una cittadina tedesca, che ha deciso di cambiare nome in modo temporaneo per omaggiare la cantante. Gelsenkirchen cambia nome in onore diA volte l’amore di un fan supera ogni immaginazione, soprattutto se il proprio idolo è ormai una stella globale intenta a far cantare e ballare in un unico Tour quasi tutto il mondo.