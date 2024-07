Sotto il municipio si combatte sul ring

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Unmontato in piazza, davanti al, ha ospitato il Galà nazionale Iaksa sport da combattimento, 5° Memorial Giampietro Perego, evento sportivo nel quale si sono sfidati atleti di tutte le età in diverse discipline, anche per l’assegnazione del titolo di Campione lombardo assoluto. L’organizzazione era affidata a Rambo special fight club, associazione sportiva guidata dal maestro Enrico Perego, che propone la kickboxing a Ceriano Laghetto, Besana e Lesmo. In totale 46 atleti da tutta la Lombardia (uno anche da Bologna) sono saliti sul. Ad osservare i combattimenti c’erano i giudici federali che hanno decretato i vincitori di ciascun incontro: per i “Cuccioli“ Ethan Panebianco e Giorgia Viganò, per le “Speranze“ Mattia Lo Muscio e Myriam Fioccola, per i “Cadetti“ -50 kg Luca Biasini e Valentina Fernandes, -60 kg Cristian Sirtoli e Asia Greco, oltre a Cristian Fioccola per la boxe.