Sant’Erasmo Lagalla | Passo concreto verso rigenerazione area porto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Palermo, 4 lug. (Adnkronos) – “Oggi si compie un altroe importantedidell?delcon l?obiettivo che questa amministrazione ha fissato nell?ultimo biennio: tornare a guardare il nostro mare, senza più voltargli le spalle come succede da decenni”. Così Roberto, sindaco di Palermo, che ha partecipato oggi all’inaugurazione della passeggiata che daporta al Foro Italico, a Palermo.“Se oggi raggiungiamo questo risultato e guardiamo con fiducia e ambizione ai prossimi traguardi, è grazie all?intensa e proficua collaborazione tra il Comune e l?Autorità portuale, per la quale ringrazio la costante disponibilità del suo presidente Monti. Insieme e in sinergia stiamo portando avanti progetti che vanno dalla riqualificazione del Foro Italico a quella di via Crispi affinché questo asse diventi davvero il biglietto da visita che vogliamo per chi raggiunge Palermo dal mare e per i palermitani stessi.