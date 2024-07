Nord-Sud divario redditi gigantesco | 17mila euro I rischi dell’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) In che direzione sta procedendo l’Italia? Si parla molto ditrae Sud, con riferimento all’autonomia. Dure critiche per quello che alcuni annunciano come un disastro per il Meridione. In casi del genere, però, la discussione politica risulta “sporcata” dal ben noto gioco delle parti. Ciò che risulta utile è attenersi alle cifre. L’indagine Demoskopika ha gettato luce sulla forbice trae Sud nel nostro Paese e, al netto di alcune indicazioni positive, il quadro generale è allarmante. Crescita superiore al Sud Partiamo subito con l’unico elemento positivo per il Sud in questa analisi. È stato evidenziato infatti come il ritmo di crescita del Mezzogiorno sia consistente e superiore a quello del-Ovest e soprattutto del Centro.