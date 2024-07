Mattarella | Non esiste una democrazia della maggioranza sarebbe una contraddizione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Una, per definizione, una insanabile, per la confusione tra strumenti di governo e tutelaeffettiva condizione di diritti e di libertà". Sono le parole del presidenteRepubblica Sergio, pronunciate ieri in un discorso a Trieste in occasionecerimonia di apertura50esima edizionesettimana sociale dei cattolici in Italia. L'esercizio, ha continuato, "non si riduce a un semplice aspetto procedurale e non si consuma neppure soltanto con la irrinunciabile espressione del proprio suffragio nelle urne nelle occasioni elettorali", ma anzi, "presuppone lo sforzo di elaborare una visione del bene comune in cui sapientemente si intreccino - perché tra loro inscindibili - libertà individuali e aperture sociali, benelibertà e bene dell'umanità condivisa".