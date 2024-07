Martinez a minuti in sede all’Inter per la firma! Poi altro file ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’Inter aspettainper lasul contratto. Il portiere diventerà ufficialmente un nuovo portiere della Beneamata. CONTINUA – Il Josepday sta per entrare nel vivo: in mattinata lo spagnolo ha svolto le visite mediche, dopo essere atterrato a Milano ieri sera subito dopo la mezzanotte. Matteo Barzaghi, in collegamento dallanerazzurra in Viale della Liberazione, ha dato importanti aggiornamenti: «Il portiere è atteso tra circa 25per andare a completare tutte le operazioni, tra cuire il suo nuovo contratto con l’Inter. Poi sarà ufficiale: 13,5 milioni di euro più di due di bonus. Poi nel pomeriggio l’Inter avvierà altri contatti col Venezia per Tanner Tessmann, con Gaetano Oristanio pronto a fare il giro inverso al Venezia».