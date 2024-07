Malattie rare Ucb conferma impegno per miastenia gravis e sindrome di Dravet

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - Il mese di giugno, appena trascorso, è stato particolarmente ricco di iniziative dedicate ad alcune patologieche interessano principalmente il sistema nervoso centrale: il 2 giugno si è celebrata infatti la Giornata mondiale dellae il 23 quella delladi. Sonoper le quali, negli ultimi anni, Ucb Pharma sta rivolgendo il proprio, mettendo sempre al centro i pazienti e le loro testimonianze, e continuando a investire in innovazioni terapeutiche che abbiano un impatto positivo sulle loro vite. Per celebal meglio le due giornate mondiali - si legge in una nota - il 24 giugno l'azienda farmaceutica belga ha organizzato, presso i propri uffici di Milano, l'evento 'Alleviamo la fatica e lasciamo il segno', dedicato ai dipendenti con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle patologie, dando voce a chi vive con questeattraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni dei pazienti con video testimonianze di caregiver e pazienti, offrendo ai partecipanti una visione reale e toccante della quotidianità di queste persone.