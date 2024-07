Lilciu | dal 5 luglio in radio Ultra-pare

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dal 52024 sarà in rotazionefonica “”, il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 28 giugno. “” è un brano che racconta una storia sentimentale ormai finita, dove il cantante spiega la situazione di rottura, fino ad arrivare a come si sia sviluppata la vita di entrambi dopo la loro relazione ormai conclusa, lui ancora che combatte con se stesso e lei ormai felice altrove. Il tutto viene narrato dall’artista come se spesso l’ex sia ancora presente nella sua vita di tutti i giorni. Un brano che racconta sì di situazioni personali, ma che vuole anche rappresentare la difficoltà che spesso queste storie finite poi portano alle persone e come anche ognuno singolarmente viva queste situazioni, affrontandole in maniera del tutto individuale.