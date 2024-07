La nuova sfida di Gianluca | Per i malati reumatici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un’impresa titanica l’aveva già compiuta - attraversare l’Italia a piedi da sud a nord in compagnia della sua canina Tosca e dei dolori che lo affliggono da anni - adesso dovrà affrontarne un’altra, forse più impegnativa della prima, cioè sensibilizzare i pratesi verso quelli che sono considerati i"fantasma": gli affetti da patologie reumatiche, che a Prato, seguiti dal reparto del Santo Stefano, sono circa 4 mila e devono lottare ogni giorno non solo con le molteplici conseguenze di un sistema immunitario che non funziona, ma anche con una società che non comprende a pieno come sia compromessa la loro quotidianità. Lo farà come presidente dell’Atmar di Prato - la sezione toscana costola dell’associazione che raccoglie idi tutta Italia -Mantovani, conosciuto per i suoi messaggi di speranza portati in tutta Italia, appunto, per far capire che con le giuste cure si può star meglio e affrontare una camminata lunga quanto tutta la penisola, e per aver fondato, insieme ad altri volontari, l’associazione Vagamonti, con la quale porta a spasso in natura chi ha problemi motori.