KISS KISS – Di Lorenzo resterà al Napoli | martedì l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’agente di Giovanni Di, Mario Giuffredi, chiarirà il futuro del suo assistito in una conferenza stampa nella giornata di. Dopo settimane di incertezza sul futuro di Giovanni Di, sembra che il capitano degli azzurri abbia deciso di restare al club partenopeo.è atteso perprossimo, quando il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, terrà una conferenza stampa per chiarire la situazione. Dopo la recente delusione con la Nazionale Italiana all’EURO 2024, Diaveva espresso l’intenzione di valutare nuove opportunità. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, il ventiquattrenne potrebbe rimanere un pilastro fondamentale nella nuova stagione sotto la guida di Antonio Conte. La notizia è stata rivelata in anteprima da Valter De Maggio durante il programma radiofonico, noto per le sue esclusive nel mondo del calcio: “Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di, sta organizzando un incontro con la stampa: nella giornata dichiarirà il futuro del capitano.