Juniores Casina eliminato Baiso out negli Amatori

(Di giovedì 4 luglio 2024) Primi verdetti nel Torneo della Montagna: nel girone A il Cervarezza ha battuto per 3-1 ilgrazie a Giorgetti e alla doppietta su rigore di Castellacci. Inutile per ilil gol di Taullau: eliminazione per i biancorossi. Passano, infatti, le prime tre, e la classifica del gruppo A è questa (tutte ne hanno giocate tre, tranne ‘Cerva’ eche ne hanno giocate quattro su cinque): Cervarezza 10, Montalto 7, Tricolore Carpineti 6,3, Cerrè Sologno 3, Borzanese 0. Poi il girone B: solo 0-0 tra Gatta e, mentre grande vittoria del Castelnovo Capitale sul Roteglia. Un 2-1 firmato Vessella (doppietta), e per il Roteglia gol di Sula. Tutto aperto a due turni dal termine del girone B: Castelnovo 7, Canossa 6, Gatta 5,4, Roteglia 3, Sport Club0.