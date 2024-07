GP Silverstone 2024 Vasseur | Tante curve ad alta velocità tre prove libere ci aiuteranno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Formula 1 si prepara al terzo weekend consecutivo. Dopo Spagna e Canada si vola in Gran Bretagna. La Ferrarirà a ritrovare linfa sul circuito di. Frederic, team principal della scuderia di Maranello, ha parlato così alla vigilia delle1: “La pista diha diversead. I pacchetti di aggiornamento hanno portato maggior carico aerodinamico e ciò dovrebbe aiutarci in questo weekend. Torneremo al formato standard con tre sessioni di. Sicuramente ci aiuterà a trovare l’assetto giusto per qualifiche e gara. Dobbiamo riuscire a mettere in condizione i nostri piloti di poter partire avanti e lottare in gara”. GP: “ad, treci” SportFace.