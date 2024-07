Generale dei Carabinieri arrestato per corruzione Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)deiper. Si tratta di Oreste Liporace.anche l’imprenditore Ennio De Vellis Un terremoto scuote l’Arma dei. IlOreste Liporace, Comandante del Secondo Reggimento Allievidi Velletri (Roma), è statoquesta mattina daidel Nucleo Investigativo di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica meneghina. Le accuse a suo carico sono pesanti:, turbativa d’asta e emissione di false fatture. Liporace, secondo le indagini, avrebbe ricevuto tangenti per un ammontare di circa 22mila euro, oltre a beni di lusso come borse, noleggi auto e biglietti per eventi sportivi, in cambio di favori relativi all’affidamento di appalti per servizi di pulizia della caserma del Reggimento.