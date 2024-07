Generale CC e imprenditore arrestati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 12.10 Undei Carabinieri è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'inchiesta milanese sugli appalti per le pulizie in una caserma di Velletri (RM) Il gen.Liporace, comandante del 2° reggimento allievi, marescialli e brigadieri dei CC è accusato di corruzione, turbativa e false fatture su un appalto da quasi 700mila euro, affidato fino al 2021 all'impresa di pulizie Fabbro. In cambio l'ufficiale avrebbe ricevuto 22mila euro, borse di lusso,noleggi auto,biglietti per l'Olimpico e la Scala. Domiciliari anche per un