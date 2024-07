Ergastolano libero Giovanni Toti ai domiciliari | Salvini schiaffo alle toghe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Mentre un Governatore eletto due volte dai cittadini liguri", e il riferimento è ovviamente a, "è attualmente agli arrestisenza alcuna condanna, unè in fuga da giorni perché nessuno si era preoccupato di trattenerlo, nonostante la condanna per aver ucciso lo zio gettandolo in un forno. Il mondo al contrario". Così il vicepremier e leader della Lega Matteoin un post sui social commenta il caso Bozzoli.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.