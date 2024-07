Depressione e tumore | mortalità più alta per chi soffre di disturbi psichici L’enzima chiave

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024), ansia, ma non solo. La salute mentale continua a preoccupare gli esperti e le istituzioni. Gli ultimi dati dicono che il 20% degli italianidi almeno un disturbo mentale. Sono mezzo milione gli individui che presentano schizofrenia ebipolari e 3 milioni le persone nel nostro Paese che sono affetti da: come capire quando chiedere aiuto X Nella sua forma più grave, dettamaggiore, ha un impatto estremamente significativo sulla qualità della vita, al punto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità al primo posto come onere sociale tra tutte le patologie, prima ancora delle malattie cardiovascolari.