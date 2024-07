Dente colpisce Milano al cuore | show e tanti ospiti al Castello Sforzesco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La poesia disul palco deldi. La poesia di, ma anche di Guido Catalano, di Alberto Bianco e di Emma Nolde. La poesia di una serata in uno scenario fiabesco. Quella di mercoledì 3 luglio è stata una serata delicata e, insieme, energica. Il concerto sul palco deldi, un luogo storico e ritenuto per molto tempo da dover "chiudere" e ora finalmente si sta aprendo a moltissime manifestazioni culturali, ha rappresentato una sorta di gemma incastonata in questa strana estate milanese. Ad aprire le danze, nel vero senso del termine, è stata Emma Nolde. La 24enne cantautrice toscana ha dimostrato una grande padronanza del palco, facendo ascoltare al pubblico alcuni brani particolarmente interessanti con un mix strumentale e anche un utilizzo della voce a tratti spiazzante e proprio per questo da tenere in grande considerazione.