Da eroi a vittime a Bergamo un’aggressione al giorno verso medici e infermieri | tutti i dati

(Di giovedì 4 luglio 2024). Sembrano lontani i tempi della pandemia, quando ogni tre per due ierano definiti “angeli”, “” e chi più ne ha più ne metta. Anzi, il rispetto per chi lavora nella sanità pubblica è spesso un optional, come dimostrano iraccolti dall’Agenzia di controllo del sistema socio-sanitario lombardo. Nel 2023, sono 107 le aggressioni segnalate nei presidi dell’Asst Papa Giovanni XXIII, che oltre all’ospedale dicomprende quello di San Giovanni Bianco e i vari servizi territoriali: la maggior parte sono aggressioni verbali (insulti o minacce), ma in 29 casi si è arrivati anche all’uso delle mani, della violenza fisica. I più bersagliati sono gli(62 episodi), seguiti daichirurghi (20). Sono 55, invece, le aggressioni registrate nelle strutture dell’AsstOvest (ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia, oltre ai servizi sul territorio): 11 fisiche e le restanti verbali, anche in questo caso la maggior parte nei confronti di(36) echirurghi (10).