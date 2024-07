Confesercenti contro il nuovo supermercato | Batosta per esercizi storici e di prossimità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo le perplessità già espresse dalla Uil, proseguono le polemiche sulla nuova struttura commerciale prevista a Santa Caterina che andrà a rimpiazzare l’ex Beatini, grande magazzino di materiale edile. E a entrare a gamba tesa nel merito deltargato Iozzelli Group – che sta attualmente lavorando alla realizzazione di tre unità immobiliari su un piano con destinazione d’uso produttiva–commerciale, con accesso sia da via Cisa che da via Boettola – è, che ci mette di fronte a un paradosso che si sta verificando a livello regionale. "Stiamo assistendo ad un cortocircuito – spiega Maurizio Grassi, presidenteVal di Magra -. Se da un lato si vanno a valorizzare glie dianche a livello regionale, attraverso il regolamento in vigore dal 1° luglio grazie al quale le imprese liguri del commercio con almeno trent’anni di attività continuativa possono richiedere il marchio collettivo geografico Bottega Ligure, dall’altro lato non si fa nulla per disincentivare l’apertura di nuovi centri commerciali".