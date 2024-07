Comuni Ricicloni il Cic premia l’Asia per la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta dell’organico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Migliorare ladifferenziata del rifiuto organico sia in termini di qualità che di quantità è fondamentale: per farlo, il primo passo è puntare su campagne dicazione mirata per sensibilizzare i cittadini, il cui ruolo e contributo sono decisivi per contenere i costi dei servizi, sostenere l’economia circolare e combattere la crisi climatica. Per questo motivo, in occasione della XXXI edizione didi Legambiente, organizzata nell’ambito della Conferenza Nazionale EcoForum 2024, il Consorzio Italiano Compostatori (Cic) consegna i suoi premi speciali al Consorzio Biorepack, all’azienda Asia Napoli e al RAB BioPiattaforma di Sesto San Giovanni: tre realtà che si sono impegnate sul fronte dellacazione per ladifferenziata del rifiuto organico.