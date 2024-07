Cina | Pechino ospita vertice per giovani tra sponde dello Stretto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024), 04 lug – (Xinhua) – Gli ospiti inaugurano insieme un festival sullo stile di vita durante il forum principale delper itra le, capitale della, ieri 3 luglio 2024. Ieri qui ha preso il via l’evento, al quale hanno partecipato circa 600 persone, tra cui, provenienti da entrambe le. Ile’ stato organizzato congiuntamente dall’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, dal ministero dell’Istruzione, dall’All-China Youth Federation e dal Governo popolare della municipalita’ di. Comprende, tra le altre attivita’, forum, una fiera di stage e lavori per idi Taiwan, un festival sullo stile di vita e un concerto serale.