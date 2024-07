Christo | un abito da sposa che racconta la femminilità

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 4 luglio 2024) Life&People.itVladimirov Javacheff, – per il pubblico che popolava le sue messinscena semplicemente–, impacchettava sempre qualcosa. All’inizio, a Parigi – dove nel 1958 conobbe Jeanne-Claude, la futura moglie e coprotagonista delle sue creazioni – si trattava di oggetti più o meno comuni come poltrone o carrozzine. Poi via via un crescendo fino a una delle sue ultime performance, la fortunatissima realizzazione nel 2016: le passerelle montate sul Lago d’Iseo, che attirarono quasi un milione e mezzo di persone venute apposta per camminare sulle acque.e Jeanne-Claude, una coppia nell’arte e nella vitae la sua consorte Jeanne-Claude formarono un duo artistico instancabile e una coppia fissa nella vita per oltre cinquant’anni.