Chicco Testa confermato presidente di Assoambiente | Superare le criticità normative del nostro Paese

(Di giovedì 4 luglio 2024)è statoalla presidenza di, l’associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche. Lo si legge in una nota secondo cui la decisione è stata presa, all’unanimità, dall’assemblea dell’associazione tenutasi oggi a Milano.resterà alla guida dell’associazione per i prossimi 2 anni. “Nell’attuale scenario nazionale ed europeo che ilsta vivendo, nei prossimi due anni l’associazione dovrà rafforzare ulteriormente la propria funzione di presidio, approfondimento e intervento sul contesto politico-normativo, cogliendo tempestivamente i cambiamenti del mercato per supportare e accompagnare le imprese nei necessari processi di adeguamento, indispensabili per risultare sempre altamente competitive”, ha dichiarato a margine dell’assemblea il, che ha concluso: “Una parte significativa delle sfide dei prossimi mesi ci vedrà impegnati in ambito europeo, con l’obiettivo di definire una regolamentazione di riferimento che superi leregistrate a livello nazionale (in relazione alla normativa ambientale e a quella sui servizi pubblici locali) e di sviluppare una più equilibrata condizione operativa con gli altri Paesi europei”.