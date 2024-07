Chi è Suri Noelle la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) I figli di Brad Pitt e Angelina Jolie non sono gli unici a voler prendere le distanze dalla figura paterna rinunciando al cognome del padre. È quello che ha fatto, di recente, anchedi Tom. La ragazza, diventata da poco maggiorenne, durante un musical scolastico, si è presentata semplicemente come, in omaggio al secondo nome della madre. In base a quanto riportato da ‘Page Six’,avrebbe scelto di usare il nome "" anche per il diploma che ha ottenuto da poco presso la LaGuardia High School di New York. Alla cerimonia di consegna del titolo, tra l’altro, Tomera assente. L’attore di ‘Top Gun’ e ‘Mission Impossibile’ è rimasto a Londra ed è stato avvistato al maxi-concerto di Taylor Swift.