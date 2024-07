Caso Moncaro Appello dell' Istituto marchigiano di tutela vini | Momento delicato Evitare deregulation

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Desta preoccupazioni l'incertezza sul futuroa cooperativa marchigiana. Da una parte gli ex dipendenti che hanno lasciato la barca, dall'altra le rassicurazionea presidente Donatella Manetti che, in un'intervista esclusiva al Gambero Rosso, non mette in discussione l'operativitàa cantina. Ma quali sono gli impattia situazione attuale su tutta la viticoltura marchigiana? Ne abbiamo parlato con Michele Bernetti, presidentedi(Imt): «Siamo preoccupati e molto dispiaciuti per quel che sta succedendo, perché al di là di come andrà a finire, la situazione riguarda soci, lavoratori e produttori di tutto il Consorzio. Dal canto nostro, stiamo cercando di fare un’analisi sul potenziale viticolo perché, in questo, dobbiamo cercare di mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta che ha sempre caratterizzato la nostra denominazione e che potrebbe subire qualche scossone se parte del prodottorestasse fermo in cantina.