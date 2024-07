Casa l’emergenza infinita In difficoltà una famiglia su tre | Puntiamo sulle cooperative

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Andrea Gianni MILANO Quasi una richiesta di aiuto ai servizi sociali su tre, a San Giuliano Milanese, è motivata danel far fronte alle spese della. A Trezzo sull’Adda ci sono "un centinaio di alloggi comunali per casi di alta fragilità o emergenza e molti di questi sono sfitti", lasciando quindi una risorsa sottoutilizzata. Questioni messe sul tavolo dai sindaci del Milanese, alle prese con nuove povertà ed emergenza abitativa, che hanno partecipato all’assemblea delledi abitanti di Legacoop Lombardia. Struttura che ad oggi, in Lombardia, conta oltre 18mila alloggi di proprietà delleaderenti (con la formula della proprietà indivisa) e assegnati in godimento ai soci con canoni che mediamente si collocano nella fascia tra i 50 e gli 80 euro/mq annui.