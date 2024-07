Brugni vicesindaco | Attenzione al sociale più case popolari e anziani da tutelare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Massimiliano, classe 1974, è assessore dal 2009. Oggi, oltre al ruolo di assessore con delega a Servizi sociali, alloggi, disabilità e relativi trasporti, rapporti con associazioni di volontariato, asili nido è anche vice sindaco. Nuovo mandato stavolta da, come si sente? "Sono estremamente contento di questo incarico, e ringrazio il sindaco che mi ha dato questa opportunità. Sono il vice sindaco di Ascoli ma anche il vice di Marco, un sindaco che ha dato ampie risposte alle esigenze degli ascolani portando in città tante politiche innovative. E poi, sono contento perché mi potrò rioccupare dei Servizi sociali, visto che tanto è stato fatto ma ancora tanto c’è da fare". È un ruolo privilegiato dal quale guardare la città, qual è per lei il problema più grande di Ascoli? "Non è possibile stilare una classifica ma visto il mio mandato ho avuto e ho sotto mano la situazione cittadina sotto il profilo della quotidianità delle persone.