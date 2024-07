ADV su Instagram la folle cifra che Tony Effe ha rifiutato | Mi fa schifo il brand

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le ADV disono il pane quotidiano di moltissimi influencer e la stessa Chiara Ferragni, un tempo regina delle influencer, con i post sponsorizzati ha creato un impero. Il merito di questo, nel suo caso, è stato Fabio Maria Damato, come rivelato da Selvaggia Lucarelli nel suo libro. “L’intuizione di Damato è stata questa: tu devi essere il volto di grandie così è stato. Da Calzedonia a Pantene, erano tutti contratti milionari“. Ma quanto nel dettaglio? Sul libro si legge dichiarazioni di ex dipendenti: “Mi ricordo un famoso un famoso yogurt, una sponsorizzata per 500/600 mila euro: assaggiava lo yogurt a colazione in qualche post o storia“. Il riferimento è probabilmente alYomo. E ancora: “Undi barrette le diede delle cifre incredibili” / “300 mila euro per l’ultimo post in cui fa colazione” / “con le uova di Pasqua ha fatturato 500 mila euro un anno e 700 mila euro un altro anno“.