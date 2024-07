A Stromboli è allerta rossa per l’eruzione del vulcano | Vistoso incremento sismico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’per ildiventae si passa a una fase operativa di pre-allarme. La decisione della Protezione Civile è arrivata a seguito delle “valutazioni di pericolosità” desunte dai dati. L’innalzamento dell’determina il potenziamento del sistema di monitoraggio dele del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative della stessa Protezione civile. Nel pomeriggio, come spiegato dall’Ingv, si è verificato un flusso piroclastico che si è rapidamente sviluppato lungo la Sciara del fuoco raggiungendo la costa e propagandosi in mare per diverse centinaia di metri ed è tuttora ben alimentato. Dalla Sciara del fuoco, inoltre, si solleva una colonna di cenere che raggiunge l’altezza di circa due chilometri.