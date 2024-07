Wimbledon Sinner spaziale ma Berrettini è tornato | derby fantastico al secondo turno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Grandissimo spettacolo neldi. Nell’ultimo match serale è andato in scena untutto italiano, di fronte Jannike Matteo. Il numero uno al mondo continua a confermarsi in un momento eccezionale mentre il romano èad altissimi livelli. I primi due set si chiudono al tie-break e sono a favore del numero uno al mondo. Nel terzo setalza il livello e chiude 2-6. Nel quarto set il romano scappa e sembra in grado di pareggiare i conti.torna al massimo livello, recupera e porta la partita al tie-break fino al trionfo 7-4.dovrà vedersela al prossimocontro il serbo Miomir Kecmanovic. L'articolomaalCalcioWeb.