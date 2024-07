Villa Certosa vale mezzo miliardo | il sultano del Brunei è in trattative

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildel, Hassanal Bolkiah, sta valutando l’acquisto diin Sardegna, la magione che fu di Silvio Berlusconi. Secondo diverse fonti, il monarca di 77 anni, che guida la piccola monarchia islamica sull’isola del Borneo dal 1967, avrebbe visitato di persona la lussuosa proprietà a tutt’oggi della famiglia del defunto ex premier. La presenza dela Porto Rotondo non è passata inosservata. Tuttavia Hassanal Bolkiah non è l’unico interessato a questo affare immobiliare che potrebbe diventare il più grande mai visto in Italia. Anche altre famiglie asiatiche ed europee hanno manifestato interesse. A oggi lesono ancora nelle fasi preliminari, ma il fatto che ilsi sia recato personalmente allapiuttosto che inviare intermediari o consulenti, indica un interesse serio e personale.