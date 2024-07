Spal adesso la priorità è sfoltire la rosa Al lavoro su Maistro Thiam e La Mantia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con l’annuncio di Luca Carra si chiude la campagna acquistilina sul fronte tecnico-dirigenziale, nel quale il club biancazzurro ha fatto una rivoluzione. Curiosamente, Carra è stato il primo tra i profili individuati della triade che comprende anche il direttore dell’area tecnica Alex Casella e mister Andrea Dossena, ma il direttore generale doveva liberarsi dal Catania e per questo motivo è stato l’ultimo a mettere nero su bianco. Carra ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2026, tornando in Emilia – è originario di Parma e nel club della sua città ha effettuato un lungo e brillante percorso, con tre promozioni di fila dalla serie D alla A – dopo un’esperienza di due stagioni al Catania. Il mercato che più interessa i tifosi dellaperò è quello che riguarda i calciatori, con la speranza che il nuovo direttore sportivo Casella riesca a costruire una squadra in grado di regalare le soddisfazioni che sono mancate negli ultimi anni.