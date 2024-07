Skipass la fiera della montagna chiude dopo 30 anni | Una scelta sofferta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Modena, 3 luglio 2024 – Cala il sipario su quella che è, o meglio che fu, la vetrinaneve più importante di Italia.– il celebre salone dedicato allae agli sport invernali –i battentitrent’, segnando la fine di un’era. Tre decenni di sogni, di gloria, cominciati nel lontano 1994 per iniziativa di Luigi Belluzzi e nel corso dei quali atleti, tecnici e appassionati si sono potuti riunire, ogni anno, in una vetrina unica nel suo genere, prendendo così parte alla storica kermesse del circo bianco, capace di far sognare visitatori da tutta Italia e non solo. Tre decenni di storia, di leggende, ora avviati a scrivere l’ultimo capitolo: il lento declino è arrivato al suo epilogo e quest’anno,, non riuscirà più a "scalare lae toccare la vetta".