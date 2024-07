Sergio Bonelli Editore presenta IL MIO NOME È TEX

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Avventure imperdibili, fra piste irraggiungibili e pericoli che si tingono di fantastico, sono protagoniste di IL MIOÈ TEX, volume cartonato a colori che si aggiunge alla collezione delle storie più amate del personaggio creato da Gianluigi. Inquietanti apparizioni tormentano le lande della valle di Morelos, dove un’orrenda creatura in sella a uno stallone nero si aggira nella notte, terrorizzando gli abitanti; ma Tex vuole vederci chiaro e svelare il mistero che si cela dietro quelle che tutti pensano essere manifestazioni di un essere sovrannaturale. Nelle terre dell’Abisso, un luogo dimenticato dall’uomo in cui il mito incrocia la storia, sono sopravvissute creature inimmaginabili come i dinosauri, ed è proprio qui, ai confini della civiltà, che i pards dovranno spingersi per salvare un gruppo di giovani indiani.