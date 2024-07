Serena Bortone sospesa per sei giorni per il caso Scurati Delirio a sinistra | TeleMeloni non fa prigionieri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Rai ha deciso di procedere con la sospensione per 6della giornalistaa seguito del caos nato lo scorso aprile sull’ospitata dello scrittore Antonionel suo programma “Che sarà”. Il provvedimento era nell’aria a seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti il 9 maggio scorso. In quell’occasione l‘Ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi spiegarono che non ci fu censura. Ad Antonio«non è stata vietata né la partecipazione né la lettura del monologo» a CheSarà. È stato invece lo scrittore a decidere di non prendere più parte alla trasmissione, la cui partecipazione era prevista «a titolo gratuito». Perché «interessato a un periodo di promozione di una graphic novel prenotabile dal 19 aprile e di una fiction tratta dalla sua opera».