Saldi al via il 6 luglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Mai come stavolta, isaranno un’ancora di salvezza per un settore, quello della moda, non poco in difficoltà negli ultimi mesi”. Il presidente regionale e provinciale di Udine di Confcommercio Federmoda, Alessandro Tollon, commenta l’avvio della stagione delle vendite a prezzo scontato, da sabato 6in regione come nel resto d’Italia. «Complice anche il meteo non favorevole – spiega –, i negozi di abbigliamento, scarpe e accessori hanno faticato a vendere la propria offerta primavera-estate e dunque ora affidano la ripresa all’occasione dei, un volano d’affari per l’economia e un’opportunità per i consumatori, invogliati all’acquisto vista la possibilità di comprare i prodotti ritenuti interessanti a un costo favorevole».