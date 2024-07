Powers District il nuovo hub di Art Cosmetics dedicato alle polveri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per celebrare gli ormai 34 anni dalla sua fondazione, l’italianissima Artinaugura unhub, tutto. Si chiama “”. L’azienda bergamasca, che realizza prodotti di make-up e skincare, festeggia con una nuova area che si sviluppa su 12mila metri quadrati. E include anche unspazio per il quartier generale, che precedentemente si trovava a Fornovo (dal 2001 al 2019). Questa nuova struttura avrà due nuovi laboratori di ricerca e sviluppo, e vuole potenziare una categoria che sta crescendo in maniera esponenziale. La vastissima area produttiva prevede inoltre un dipartimento di industrializzazione, e uno spazio suddiviso per tecnologie. Ilspazio di Artsostiene “Love Heart” Kylie Jenner in visita da ArtIlhub Powdersha, tra gli obiettivi, la sostenibilità.