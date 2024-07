Polisportiva Spezzina domina i Play the Game

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dai, è il momento ‘giusto’ per questo sport. Un’altra bella pagina di grande entusiasmo ha accompagnato laal ritorno nelle gare di atletica leggera. Le numerose medaglie conquistate a Busseto (Parma) nella tre giorni deiTheSpecial Olympics, fanno da cornice al capolavoro finale della staffetta 4x100 dove il quartetto composto nell’ordine da Paolo Strata, Michele Demontis, Micheal Ranucci e Bryan Toriti, getta il cuore oltre l’ostacolo scacciando via la fatica accumulata in precedenza, per concludere in oro, con un liberatorio abbraccio finale condiviso con tutto il gruppo. Prima della ciliegina finale, c’è da riavvolgere il nastro, dove il resto degli atleti (ben 22) riesce a battere perfino il caldo. "Ancora una volta, attraverso lo sport, si sono messe in luce le abilità di ogni atleta – spiega Alessia Bonati della– che ha avuto l’opportunità di dimostrare il vero valore di cui è portatore.