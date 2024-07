NXT 02 07 2024 I DJ non sono veri musicisti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, ultima puntata prima di Heatwave che forse è stato collocato a troppa poca distanza da Battleground ma almeno beneficerà della cornice di Toronto, via. Street Fight Match: Jaida Parker vs Michin (3 / 5) Michin si presenta sullo stage trascinando un Karrion Kross(altro modo per chiamare i bidoni) con dentro oggetti contundenti, Jaida la previene e scatta il match. La moglie di Bearcat sbatte contro i gradoni l’avversaria e una volta entrate nel ring il match diventa un generico street fighe con l’utilizzo degli oggetti più disparati: tubi di ferro, chiave inglese, martello, caramelle prese dal tavolo di commento e estintore. Momento decisivo è quando la cinese piazza su delle sedie fuori ring Jaida per poi eseguire un suicide Dive, peccato per lei che la Parker si sposti in tempo facendo impattare il muso del membro del Club contro la sedia.