Nuoto artistico Olimpiadi Parigi 2024 | le convocate dell’Italia Cerruti Ruggiero e la squadra per stupire

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Nazionale italiana disi prepara in vista delledi. La compagine tricolore non avrà tra le sue fila Giorgio Minisini, viste le scelte del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, che non ha ritenuto adatto il Golden Boy della danza in vasca alle specialità del programma a Cinque Cerchi. Nel suo caso si fa riferimento alle routine della. E così, quest’oggi è stato comunicato in vista ufficiale l’elenco delleper i Giochi in Francia, in programma all’Aquatics Centre. Lo schedule prevede la prova a squadre (otto atlete), con le routine acrobatica il 5 agosto, libera il 6 agosto e tecnica il 7 agosto e il doppio con il tecnico il 9 agosto e il libero il 10 agosto. Il tutto prenderà il via alle 19.