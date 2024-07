Milei e Fico privatizzano la tv pubblica ma anche la Rai non si sente tanto bene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prima della partenza del presidente argentino, Javier, per il resort di Borgo Egnazia in occasione del G7, il parlamento ha approvato una lunga lista di privatizzazioni dalle quali sono state escluse la privatizzazione della compagnia aerea di bandiera, delle poste e del servizio pubblico radiotelevisivo (Rta). In Slovacchia invece la televisione(RTVS) sta per essere chiusa ed al suo posto dovrebbe nascere un nuovo organismo (STVR) più sintonia con le politiche del governo. Il servizio pubblico, come si vede da questi casi, è oggetto di particolari attenzioni ed è evidente l’intento di chi governa di condizionare la libertà dell’informazione. Cosa succede in Italia? Le due vicende ci sollecitano a difendere il servizio pubblico, come baluardo per le libertà dell’informazione,se la Rai attraversa una fase in cui le critiche negative superano di gran lunga i meriti.