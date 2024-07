Meteo cambia tutto di nuovo | cosa succede il 4 Luglio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nonostante siamo entrati nella stagione estiva, il clima non è quello che ci aspettiamo. Il maltempo continua ad essere protagonista causando disagi e preoccupazioni tra la popolazione, soprattuto nelle regioni del Nord. Eppure la situazione sta perre, da domani arriva la svolta. Leggi anche: Maltempo Italia, dichiarato lo stato d’emergenza: abitanti isolati Leggi anche: Prof muore per un malore, poi il colpo di scena sulla tomba:fanno gli studentidiIl passaggio della seconda perturbazione disi fa sentire da Nord a Sud in Italia con il ritorno delle piogge e un calo importante delle temperature. Il nostro Paese sta vivendo un periodo di marcata instabilità atmosferica, caratterizzato da un flusso di correnti più fresche provenienti da una profonda circolazione ciclonica situata nel Nord Europa.