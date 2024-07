LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | subito Bertoni e Valente nei 200 sl! Attesa per Curtis e Del Signore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46: Miglior tempo per Saracon 24”67 nelle batterie dei 50 stile libero, con tanto di record dei campionati e dominio assoluto. In semifinale anche Cristiana Stevanato, 13ma con 25”98. Eliminate Veronica Quaggio, 16ma con 26”02 e Chiara Sama, 43ma con 26”58. 16.45: Nei 200 misti uomini in semifinale ci sono Jacopo Barbotti con il terzo tempo, 2’02”77 e Emanuele Potenza con l’ottavo, 2’03”68. Nono posto per Leonardo Perciballi con 2’03”88 e Matteo Venini con 2’04”16. 16.44: In mattinata gli azzurri si sono ben comportati nelle batterie. Nei 100 farfalla donne in semifinale vedremo Caterina Santambrogio, entrata con il secondo miglior tempo di 59”63 e Anna Porcari che si è qualificata con il quarto tempo, 59”89.