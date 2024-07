L’Italia ordina 550 carri armati alla Germania | joint venture Leonardo-Rheinmetall

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il riarmo delregistra una svolta. Decisi in relazione al mutato contesto internazionale, sconvolto da escalation militari regionali ma connesse, gli investimenti nella Difesa vanno oltre le necessità a breve termine del Paese. In questo alveo si inserisce una notizia che arriva d. Come riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, il Governo guidato da Giorgia Meloni ha intenzione dire oltre 550panzer all’azienda tedesca. Si tratterebbe dell’ordine più consistente di blindati nella storia della società di armi. Cosa sappiamo del maxi ordine italiano di panzer tedeschi Secondo quanto riportato da Handelsblatt, lo Stato italiano chiederà una fornitura di panzer del tipo Panther e Lynx. Il contratto, relativo a un arco temporale di 15 anni, dovrebbe avere un valore di circa 20 miliardi di euro, parte dei quali destinatimanutenzione dei mezzi militari.